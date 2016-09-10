MLB》達比修飆9K 崔哥致勝轟險勝天使

達比修先發6.2局飆9K，無關勝敗。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日籍投手「達爾」達比修有今天對天使先發6.2局飆出9K失1分（責失）無關勝敗，遊騎兵在37歲「崔哥」貝爾崔（Adrian Beltre）敲出致勝轟，2：1險勝天使。

達比修上週（5日）對太空人4局失5分吞敗，投出本季最慘一役，今天「回神」的他，前6局沒讓天使越雷池一步，但在7下投出觸身球保送後，被西蒙斯（Andrelton Simmons）敲出三壘安打追平，之後退場休息，此戰無關勝敗。

「熱身的時候我沒有感覺很好，但當我進入比賽狀況，我覺得我能做好調整，這讓我非常開心。」賽後達比修表示。自他5月28日回歸，本季先發14場82.1局累積5勝4敗，防禦率3.28。

遊騎兵於8上靠著貝爾崔陽春砲取得超前，終場2：1險勝天使。

貝爾崔超前陽春砲，遊騎兵2：1擊敗天使。（美聯社）