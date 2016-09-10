力求除汙名化 各協會：歡迎大家檢視

〔記者卓佳萍／台北報導〕2016體育發展論壇今天在劍潭活動中心舉行，推動協會改革是其中一項重要議題，各協會代表也到場參與，其中壘球、射箭協會秘書長都站出來表示，「歡迎大家檢視，希望社會大眾能了解協會運轉模式。」

壘球協會秘書長張家興表示，協會接受體育署補助，不是無限上綱，「這些社會大眾都知道嗎？協會行政人員薪水不能以補助經費支出，我們壘球協會一個月薪水支出要15萬，都是理事長出的，我們推動的女壘企業聯賽，有將近400多萬是不能核銷，也都是理事長買單。」

張家興強調，協會開放大家來參與關心，「可能真的來做，才會發現要花這麼多錢。」

射箭協會秘書長陳彥霖表示，體育人必須站出來，「如果有人找我上政論節目，我一定去替體育界發聲，展現我們體育人的專業。」35歲的她在射箭協會擔任兩年秘書長工作，她樂於接受挑戰，「有衝突才有改變。」更希望有年輕力量加入他們。

2016體育發展論壇今天在劍潭活動中心舉行。（記者劉信德攝）