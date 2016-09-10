NBA》歐尼爾名人堂演說妙語如珠 不忘調侃Kobe

歐尼爾。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA名人堂頒獎典禮今舉行，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal ）與姚明、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）一同入選，發表演說時歐尼爾不改幽默本性，調侃前隊友布萊恩（Kobe Bryant），也回憶與姚明過去在場上的情景。

演說中，歐尼爾除了感謝引薦人和自己家人外，當然不忘提及過去在湖人的時光，他先是感謝當時的主帥「禪師」傑克森（Phil Jackson），提到老戰友Kobe，還不忘虧他一下，「我要感謝Kobe，是他幫助我完成三連霸，但也是因為他，才讓我離開球隊到邁阿密」，此話一出全場觀眾拍手爆笑。

歐尼爾出席Kobe退休前的最後一役。（法新社）

此外，歐尼爾談到姚明，回憶起曾被賞3記火鍋的往事，「大家說他7呎7吋，但我覺得他有7呎11吋，他是個很棒的球員。」

話鋒一轉，歐尼爾談到一開始有3年沒和姚明講過話，「我以為姚明有語言障礙，但有次他在我面前完成歐拉朱萬式的跳投，我稱讚他『嘿姚，腳步不錯！』，他回我『謝啦兄弟』，我好驚訝：『你會講英文？』，他就說：『俠客，你從來沒跟我講過話，我當然會說英文』。」而人在觀眾席的姚明，聽完這段話也笑了。

歐尼爾在記者會上協助姚明穿上西裝。（美聯社）