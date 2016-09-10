中職》獅攻守大風吹 陳傑憲外野、郭阜林一壘都是第一次
2016/09/10 18:38
陳傑憲。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天攻守陣容做出大幅調整，陳傑憲進職棒後首次守外野，郭阜林在中職首次守一壘，總教練郭泰源表示，陳傑憲在國家隊本來就守外野，順便讓打擊有點亂掉的鄭鎧文的調整一下，郭阜林守一壘則是讓高國慶休息一下。
郭泰源指出，陳傑憲在國家隊本來就以外野為主，加入統一後才回任內野，守外野對他很OK，因為鄭鎧文最近的打擊有點亂掉，所以讓他去守外野，未來有機會變成「工具人」。郭阜林在二軍、小聯盟都守過一壘，也不會有太大問題。
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