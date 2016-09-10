中職》郭婞淳開球 被高國慶「突襲」新娘抱超害羞
2016/09/10 18:46
里約奧運女子舉重選手郭婞淳為比賽開球，擔任捕手的統一獅高國慶將她抱起。（記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅球團今天邀請剛在里約奧運勇奪女子舉重58公斤級銅牌的郭婞淳開球，自願擔任捕手的高國慶在儀式結束後突然使出新娘抱，郭婞淳害羞地一度以雙手遮臉。
郭婞淳指出，小時候有玩過棒球，開球卻是頭一遭，接獲統一邀請後，請有棒球底子的學弟特訓，練習時很OK，上場後太緊張，投出挖地瓜球。
「在舉重比賽都不會這麼緊張，雖然自己是運動員，在場邊雙腿就一直抖，真的一個人站上投手丘，覺得那裡好像是孤島，距離也比電視裡看起來還遠。」她說。
至於新娘抱，郭婞淳表示，雖然高國慶事先打過招呼，真被抱起來那一瞬間仍覺得很害羞，「平常都是我舉起比我重的東西，這還是我第一次被別人舉起來。」她笑說。
郭婞淳為中職比賽開球。（記者黃志源攝）
郭婞淳為中職比賽開球。（記者黃志源攝）
郭婞淳為中職比賽開球。（記者黃志源攝）
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