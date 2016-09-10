亞大女籃》台灣強勢出擊 大勝南韓取得冠軍戰門票
2016/09/10 19:18
黃鈴娟轟進6顆三分球，率隊大勝南韓。（大專體總提供）
〔記者林岳甫／綜合報導〕首屆亞洲女子大學籃球錦標賽，經過昨日的休兵調整後，今在泰山體育館續戰，預賽在A組取得第1晉級4強的台灣，以83：47大勝南韓，取得冠軍戰門票，明日將遭遇預賽的手下敗將中國。
亟欲幫冠軍留在台灣的女將們，第2節在隊長楊晴、中鋒王維琳領軍下，打出18：2攻勢，成功翻轉戰局，加上全場飆進13記三分球，徹底轟垮南韓。
台灣本屆以明年世大運培訓隊為主要班底，從預賽就拉出一波3連勝，此役又以大勝闖進冠軍戰，本屆面對實力較差的眾多對手，我國平均勝分達44.5分，明日大有機會將冠軍留在台灣。
隊長楊晴。（大專體總提供）
黃鈴娟轟進6顆三分球，率隊大勝南韓。（大專體總提供）
陳晏宇。（大專體總提供）
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