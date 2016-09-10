中職》又因雨延賽 中信兄弟6天沒比賽
2016/09/10 19:19
洲際球場下大雨，也讓中信兄弟6天都因雨打不成比賽。（記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕因大雨攪局，中信兄弟本週至今1場比賽都沒打到，今晚出戰桃猿賽前原本已經放晴，卻又在最後一刻下起暴雨，導致台中洲際球場嚴重積水，再度延賽，連球團人員都哀號：「我們已經6天沒比賽了！」
今晚猿象戰將延到10月7日（週五）晚間6點35分，場地另行公布，明天則已排定雙重賽，首場下午1點開始，應有機會打成，而中信兄弟前次比賽已是9月4日。
洲際球場下大雨，也讓中信兄弟6天都因雨打不成比賽。（記者廖耀東攝）
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