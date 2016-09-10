日職》松坂大輔又受傷 拚一軍登板再生變

松坂大輔。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕力拚傷癒復出的松坂大輔，回日職一軍登板再生變數。今天二軍戰先發3局無失分，卻因右腳不適緊急退場。

松坂大輔上週二軍終於拿下回日本後首勝，今天對歐力士二軍原預計先發5局80球，沒想到第3局1出局後，松坂大輔投出四壞球保送，突然右腳不適，再一次保送，二軍監督水上善雄上前查看，堅持續投的松坂再送一次保送形成滿壘，最後才因打者莫瑞爾擊出雙殺打結束攻勢。

松坂大輔3局無安打無失分，但卻投出多達7次四壞球保送，58球退場休息，最快球速143公里。