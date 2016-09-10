中職》鄭鎧文轟破新人年最多紀錄 文化總教練陳進財到場祝福

統一新人鄭鎧文打破中職新人最多全壘打紀錄，文化大學棒球隊總教練陳進財頒獎給鄭鎧文。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天起連續2天推出「MY HERO PLAYER，1號英雄系列活動」，全隊穿上英雄球衣出賽，並邀請文化大學棒球隊總教練陳進財頒獎給打破中職單季新人最多全壘打紀錄的鄭鎧文。

陳進財表示，很高興看到文化畢業的球員在職棒有好成績，接到球團邀請就推掉原本晚上的活動，親自到場為子弟兵祝福，恭喜鄭鎧文創造一輩子只有一次機會的紀錄，希望他能持續進步。

統一新人鄭鎧文打破中職新人最多全壘打紀錄，文化大學棒球隊總教練陳進財受邀到場頒獎。（記者黃志源攝）

統一也在賽前為鄭鎧文舉辦「榮耀英雄簽名會」，他表示，看到很多球迷排隊，聽說40張號碼牌在2分鐘內發完，很感動也很開心，除了感謝球迷支持，最想感謝教練團給機會，才能締造這個紀錄。

現役球員出身文化的很多，包括統一獅今天前3棒林志祥、潘彥廷、蘇智傑，他們讓陳進財很風光，首局就連續敲出安打，相繼跑回獅隊的前3分。