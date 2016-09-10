體壇紛擾不影響！ 何卓飛續拚體育事務 力推改革

〔記者林岳甫／台北報導〕昨天田徑協會理事長蔡辰威請辭，更呼籲所有協會跟進，讓體壇是非再添一樁，讓朝野立委看不下去，出現要體育署長何卓飛下台的聲音，今日教育部長潘文忠出面保證，何署長熱愛體育，相信未來依舊能全力以赴。

何卓飛主管體育事務已有3年多，僅比末代主委戴遐齡的4年半少。不過，本屆里約奧運未達到3金、2銀、1銅的目標，加上單項協會與選手之間的風波不斷，近來就有立委希望何卓飛下台負責，但何卓飛表示：「對於外界的指責我都接受也尊重，但我作為事務官，對於職位並不會眷戀，我就是聽從上級長官指示，未來我會繼續為體育界努力，多做些事情來改善目前所遇到的問題。」

潘文忠替何卓飛緩頰，並表示，「教育部與體育署會一同針對制度進行檢討並做出改革，當前最重要的任務就是對體壇做出具體改革，我相信以何署長如此熱愛體育的心，絕對能全力以赴。」

教育部長潘文忠（右三）替體育署長何卓飛（右二）緩頰。（記者劉信德攝）