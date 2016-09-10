日職》山田哲人3響砲 追平自己最多38轟
2016/09/10 21:52
山田哲人單場3響，率養樂多擊敗阪神。（取自Daily Sports）
〔記者石毓琪／綜合報導〕養樂多內野手山田哲人日前跑出30盜，聽牌連2年「333」，在央聯全壘打榜上落後筒香嘉智的他，今天「趕進度」敲出三響砲，38支全壘打追平個人最佳績。
1下，擔任養樂多第3棒的山田緊接在隊友連續安打後砲轟阪神先發能見篤史，3分砲超前，3下他轟出第2支全壘打，7下再進帳一支陽春砲，單場4支3（3轟）5打點，含8下保送上壘共跑回4分，率隊9：1大勝阪神。
7月山田哲人被橫濱DeNA主砲筒香嘉智超車全壘打王，今天敲3轟趕進度，本季38發全壘打不但追平去年產量，也將他和筒香的差距一舉縮小到1支。打擊率略升至三成26的他，也有望持續到季末，完成史上第一人連2年達成「333」壯舉。
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