韓職》打安打他卻跑回休息室？隊友都傻眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕韓職樂天巨人與LG雙子一戰，樂天巨人捕手金埈泰安打後出現跑壘失誤，誤以為遭接殺，他踏上一壘壘包後便往休息室跑，最後在一壘跟二壘間遭夾殺出局，場邊的隊友也看傻眼，該場比賽LG雙子以9：6獲勝。

樂天巨人與LG雙子一戰，3局上半，金埈泰敲出安打，但他似乎誤以為遭接殺，跑到一壘後便直接折返，想回去休息室，後來發現野手將球回傳，才驚覺是安打想趕緊回壘，但最後仍被夾殺在一壘與二壘之間。

金埈泰擊出安打後，隊友姜珉鎬還一度拍手叫好，但在看到他的烏龍跑壘後，姜珉鎬也看傻眼，還有國外網友將他的表情變化截圖做比較，令人哭笑不得。

取自（SPOTV粉絲頁）