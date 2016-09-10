日職》廣島相隔25年第7度封王 老將黑田博樹哭了

封王戰勝利投手黑田博樹落下感性男兒淚，被隊友們高高拋起。（取自Daily Sports）

〔記者石毓琪／綜合報導〕休兵一日，封王魔術數字M1的廣島鯉魚直接和第二巨人交手，即使首局擔任先發投手的黑田博樹挨轟落後，廣島仍上演大逆轉，鈴木誠也雙響砲在內的全場3轟、6：4賞給巨人主場一敗，相隔25年再次拋下紅色彩帶。

昨天巨人對養樂多敲出3轟取勝，讓廣島沒能「漁翁得利」，今天回到主場正面交鋒，卻被廣島3轟大逆轉。首局坂本勇人2分砲打黑田博樹取得領先，但封王在即的廣島不放棄，靠著失誤得分後，4下鈴木誠也、松山龍平「Back to back」全壘打很快反超前，5下鈴木誠也雙響，更將分數拉開成5：2領先，即使巨人比賽後段苦追，終場仍以4：6看著對手彩帶拋進自家主場。

2014年季末結束大聯盟生涯，「鯉魚洄游」的黑田博樹，在拋下彩帶後留下感性的眼淚，今日主投6局6安打失3分，於隊友幫助下拿到本季第9勝，成為史上最年長封王戰的勝利投手，這一勝也讓廣島相隔25年再度封王，抱回央聯第7冠。