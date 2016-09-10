中職》陳進財：《KANO》男主角本來是潘彥廷
2016/09/10 21:19
潘彥廷。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／台南報導〕文化大學總教練陳進財今天受邀到台南為鄭鎧文頒獎，賽前對統一獅新秀潘彥廷讚譽有加，他還透露，電影《KANO》的男主角阿基拉最初屬意潘彥廷，但潘彥廷因為擔心影響學業而放棄。
陳進財指出，潘彥廷的「顏值」很高，在文化時就經常有平面廣告邀約，《KANO》導演在開拍前，男主角第一個找的就是潘彥廷，因為他在慎重考慮後決定放棄，阿基拉最後才找曹佑寧飾演。
「潘彥廷來問我的意見，我要他自己想清楚，因為一旦拍戲，不但影響學業，還要延後1年畢業，他決定放棄的原因除了學業，還有打球可能中斷，演戲也未必會出名。」他說。
陳進財表示，潘彥廷很認真，不但守備好，打擊也有爆發力，只是大學時期沒有名氣，從沒入選國家隊，但未來性不輸蘇智傑，甚至可能會比蘇智傑更好。
陳進財今至台南球場祝賀子弟兵鄭鎧文破紀錄。（記者黃志源攝）
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