周儀翔與劉錚共轟8顆三分球 台灣首戰大勝印度24分

周儀翔。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲挑戰盃昨在伊朗德黑蘭點燃戰火，台灣男籃首日輪空，今晚遭遇上屆亞錦賽第8的印度，靠著第3節打下了勝利基礎，終場以90：66旗開得勝，明（11日）晚上7點45將遭遇菲律賓。

台灣與印度在今年瓊斯盃交手，當時我國在延長賽以76：70險勝，來到挑戰盃戰場，台灣今日排出「新台灣人」戴維斯、周伯臣、劉錚、周儀翔與蔣淯安的先發組合，首節順利取得26：20的領先，上半場打完取得41：35領先。

易籃後，劉錚連續飆進兩顆三分球，打開球隊整體攻勢，在一輪猛攻後，我國最多曾取得19分領先，成功帶16分領先進入末節，隨後台灣眾將一直保持穩定表現，順利勝利放入口袋中。

台灣隊此役12人上場，僅林郅為與胡凱翔無得分進帳，隊長劉錚飆進3顆三分球，攻下13分外帶10籃板，瓊斯盃表現不佳的周儀翔，日前就曾說過會慢慢找會投籃手感，他也成功說到做到，砍進5顆三分球，攻下全隊最高的23分，「新台灣人」戴維斯則繳出18分、14籃板的「雙十」成績單。

台灣此役投籃表現不俗，命中率剛好50％，三分球也有11顆進帳，命中率也有44%，籃板共抓下53個大勝對手的34個。

劉錚。（取自FIBA官網）

戴維斯。（取自FIBA官網）