力拚到最後一刻！景美台師大拔河隊奪金

台灣時間今下午4點30分率先比U23女子500公斤錦標賽，雖然對手只有3國，但有強敵南非，在冠亞軍賽時，雙方首局皆採守勢，僵持逾9分鐘後才拿下，台灣小將乘勝追擊，以2比0奪金！（景美女中提供）

〔記者梁珮綺／台北報導〕力拚到最後一刻，我拔河隊奪金！

2016世界盃室外拔河賽進行至第3天，今邁入重頭戲，景美女中、台師大拔河組隊參賽U23女子500公斤錦標賽與女子500公斤錦標賽，台灣時間今下午4點30分率先比U23女子500公斤錦標賽，雖然對手只有3國，但有強敵南非，在冠亞軍賽時，雙方首局皆採守勢，僵持逾9分鐘後才拿下，台灣小將乘勝追擊，以2比0奪金！

世界盃室外拔河賽每2年舉辦一次，U23組為今年首創，參賽年齡限制在18歲至22歲，有4隊報名參加U23女子500公斤錦標賽，為我國、南非、瑞典與威爾斯，第一輪預賽為循環賽，各參賽隊伍皆會碰上，採積分制，獲勝隊伍得3分、平手得1分、落敗得0分，我國在預賽中以2比0完封所有對手，以預賽第1名打入4強，同樣再以2比0輕取對手威爾斯，與南非在冠亞軍賽中碰頭。

金牌戰一開始，我國與南非第一局皆採守勢，比拼耐力，雙方僵持逾9分鐘，中間雙方雖有幾度轉換為攻勢，隨即又進入僵持局面，我國最後把握機會，辛苦拿下第1局，隨後一鼓作氣、乘勝追擊，第2局雙方以漂亮身形防守，我國在掌握到攻擊時機時一舉取勝，奪得金牌。

連續參加3屆世界盃拔河賽的選手高巧宜表示，今年比賽，自己成了隊中學姊角色，笑說「前2屆都有學姊帶領，總有依賴的感覺。」而參賽過程也感覺到對手實力年年增強，認為要自立自強，才能讓團隊維持相同實力水準。

與公開賽能1國組多隊參加不同，錦標賽僅能1國1隊，賽事層級較高，U23女子500公斤錦標賽比完後，將續比女子500公斤錦標賽，結果預計明天凌晨出爐，而從2010年參賽以來，我國已拿下3屆女子500公斤錦標賽冠軍，今年尋求4連霸。

台灣時間今下午4點30分率先比U23女子500公斤錦標賽，雖然對手只有3國，但有強敵南非，在冠亞軍賽時，雙方首局皆採守勢，僵持逾9分鐘後才拿下，台灣小將乘勝追擊，以2比0奪金！（景美女中提供）

台灣時間今下午4點30分率先比U23女子500公斤錦標賽，雖然對手只有3國，但有強敵南非，在冠亞軍賽時，雙方首局皆採守勢，僵持逾9分鐘後才拿下，台灣小將乘勝追擊，以2比0奪金！（景美女中提供）

台灣時間今下午4點30分率先比U23女子500公斤錦標賽，雖然對手只有3國，但有強敵南非，在冠亞軍賽時，雙方首局皆採守勢，僵持逾9分鐘後才拿下，台灣小將乘勝追擊，以2比0奪金！（景美女中提供）

台灣時間今下午4點30分率先比U23女子500公斤錦標賽，雖然對手只有3國，但有強敵南非，在冠亞軍賽時，雙方首局皆採守勢，僵持逾9分鐘後才拿下，台灣小將乘勝追擊，以2比0奪金！（景美女中提供）

台灣時間今下午4點30分率先比U23女子500公斤錦標賽，雖然對手只有3國，但有強敵南非，在冠亞軍賽時，雙方首局皆採守勢，僵持逾9分鐘後才拿下，台灣小將乘勝追擊，以2比0奪金！（景美女中提供）

台灣時間今下午4點30分率先比U23女子500公斤錦標賽，雖然對手只有3國，但有強敵南非，在冠亞軍賽時，雙方首局皆採守勢，僵持逾9分鐘後才拿下，台灣小將乘勝追擊，以2比0奪金！（景美女中提供）