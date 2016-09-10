中職》12日領隊會議 富邦首次列席
2016/09/10 21:44
富邦將接手義大犀牛。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕中職聯盟12日將召開領隊會議，主要討論規章修訂問題，而決定接手義大的富邦代表也將出席，首次參與中職事務。
這次領隊會議將於12日下午2點於中職聯盟進行，雖然富邦要到11月才會正式接手，但聯盟認為會中討論的都是中職未來會面臨事項，因此主動邀請富邦列席。富邦育樂公司總經理蔡承儒已允諾有時間一定出席，若不克參加，也會請公司高層代表。
會中主要討論規章修訂，像是自由球員的年限問題等等，雖然富邦只是旁聽，但仍能先初步瞭解狀況。中職4隊領隊都會到場，但會形成富邦和義大新、舊東家代表齊聚會議的罕見狀況。
此外，會中也將再次討論經典賽總教練的人選產生方式，聯盟之前已提出由今年年度總冠軍教頭，或是最近一年的年度總冠軍教頭出任，若四隊無法達成共識，聯盟和四隊仍會共同推派一位人選，在月底和體發會、棒協的三方會議中提出。
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