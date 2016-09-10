日職》吳念庭熄火僅2保送 西武擊敗軟銀
2016/09/10 22:22
〔記者粘藐云／綜合報導〕西武今迎戰軟銀，在中村剛也開轟、單場灌進3打點帶領下，以7：2擊敗軟銀，台灣小將吳念庭今天則未有安打，僅獲得2次四壞保送。
首局，中村剛也擊出關鍵安打幫助西武先馳得點，2局上半，山川穂高開轟，西武再添分數取得2：0領先，軟銀則在3局下半靠著福田秀平陽春砲追回1分。
4上西武攻勢再起，山川穗高、吳念庭接連獲四壞保送，炭谷銀仁朗一棒打回2分，5上西武再靠兩支安打追加1分。雖然軟銀6下也敲出2支安打還以顏色，但9局上半，中村剛也轟出2分砲，率領西武以7：2獲勝。
吳念庭此役2打數未有安打，僅獲2保送還吞下一次三振，目前打擊率為2成36。
軟銀今天吞下敗仗後，距離洋聯第一的火腿勝差來到1.5場。
吳念庭。（取自吳念庭粉絲頁）
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