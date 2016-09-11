台灣對決中國 力拚亞大女籃首座后冠 今日重要賽事

早安，又到了星期日了，昨天補班課的大家都辛苦啦！來看看今天有什麼精彩的比賽吧！

女子棒球世錦賽季軍戰將在中午12點開打，台灣將遇上委內瑞拉，希望能贏下季軍獎盃。

亞洲大學女子籃球錦標賽最後一天賽事持續在泰山體育館開打，昨天台灣隊擊敗韓國一舉挺進冠軍戰，今天將在下午5：30與中國爭冠。

火腿將在中午12點迎戰樂天，已經連兩天打擊熄火的陽岱鋼手感能否回溫？

大雨下個不停，今天中午中信兄弟與Lamigo桃猿將在洲際球場進行雙重賽，午場於下午1點開打，晚場則預定5點進行。另一場中職的賽事，將是統一獅遇上義大犀牛，比賽於下午5點開始。

台灣男籃昨天在亞洲挑戰盃擊敗印度贏下首勝，將在今晚7：45迎戰菲律賓。

◎女子棒球世錦賽重點賽事

12：00台灣VS委內瑞拉 （緯來體育台直播）

◎今日日職重點賽事

12：00火腿VS樂天 （FOX體育台直播）

◎今日中職賽事

13：00中信兄弟VSLamigo桃猿 （緯來育樂台直播）

17：00中信兄弟VSLamigo桃猿 （緯來育樂台直播）

17：00統一獅VS義大犀牛 （FOX體育二台直播）

◎今日亞洲大學女子籃球賽重點賽事

17：30台灣VS中國

◎今日亞洲挑戰盃重點賽事

19：45台灣VS菲律賓