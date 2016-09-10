好神！埃及無臂桌球選手 用嘴打進帕運

失去雙手後還能打桌球嗎？來自埃及的哈瑪托（見圖）證明，沒有什麼是不可能的。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕失去雙手後還能打桌球嗎？來自埃及的哈瑪托（Ibrahim Hamadtou）證明，沒有什麼是不可能的。

不同於一般人是用手揮拍，哈瑪托在發球時必須用嘴握拍，並用右腳來發球。（路透）

哈瑪托10歲時因一場火車意外失去雙臂，雖然一度灰心喪志，將自己關在家中3年，但在親友的鼓勵下，他藉由運動找回正常生活。（法新社）

外媒報導指出，哈瑪托10歲時因一場火車意外失去雙臂，雖然一度灰心喪志，將自己關在家中3年，但在親友的鼓勵下，他藉由運動找回正常生活，最一開始曾嘗試踢足球，卻因跌倒時無法用手保護自己而被迫放棄，之後轉而學習桌球，卻也因右臂殘肢無法順利揮擊而碰壁，但他並未因此放棄，而是在歷經3年的苦練後，找到自己的一套方法。

不同於一般人是用手揮拍，哈瑪托在發球時必須用嘴握拍，並用右腳來發球，因此他在場上時只有左腳穿運動鞋。（路透）

哈瑪托在發球時必須用嘴握拍，並用右腳來發球，再轉動自己的脖子來完成揮拍的動作。（法新社）

不同於一般人用手揮拍，哈瑪托在發球時必須用嘴握拍，並用右腳來發球，再轉動自己的脖子來完成揮拍的動作，由於比賽中常常要發球，因此他在場上時也只有左腳穿運動鞋，2013年及2015年時拿下非洲盃的銀牌，目前也在埃及訓練另外兩名沒有雙臂的小男孩打球。

哈瑪托的對手、患有罕見骨骼發展不全的魏勒里，也對哈瑪托十分尊敬，並稱讚哈瑪托的技巧遠勝自己。（法新社）

儘管在本屆帕運中，哈瑪托接連輸給世界排名第4的英國對手魏勒里（David Wetherill）和德國對手拉奧（Thomas Rau），但他仍十分開心地表示，能從埃及跑到帕運來與冠軍選手對戰，內心的開心已無法用言語來形容，而他的對手、患有罕見骨骼發展不全的魏勒里雖然輕鬆取勝，仍對哈瑪托十分尊敬，並稱讚哈瑪托的技巧遠勝自己。

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