中職》「恐怖9棒」李宗賢 放膽打5打點進帳
2016/09/10 23:20
李宗賢5打點，率義大取得4連勝。（記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／台南報導〕義大犀牛靠新秀李宗賢於後段貢獻5分打點追平比數，帶動打線於8局上鯨吞5分，以8：7逆轉勝統一獅，在富邦宣布接手後4戰全勝。
獅隊靠前3棒林志祥、潘彥廷、蘇智傑頭2打席都敲2安共跑回4分帶頭衝，打完5局以6：1領先，後段情勢丕變，義大靠李宗賢一人打下5分的洪荒之力，一舉扳平進而逆轉。
李宗賢前2場都包辦勝利打點，都無緣單場MVP，這場勝打雖不是他，生涯首座單場MVP卻到手，他指出，6局上、8局上得點圈都有人，只想延續攻勢、設法上壘，把機會做給學長，有喜歡的球就大膽出棒，盡可能打平的穿越出去。
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