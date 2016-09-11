美網男雙 傑米．莫瑞和索亞瑞斯奪冠
2016/09/11 03:00
〔中央社〕英國網球名將莫瑞（Andy Murray）的哥哥傑米．莫瑞（Jamie Murray）與巴西搭檔索亞瑞斯（Bruno Soares），今天在美國網球公開賽男雙決賽，擊退西班牙組合奪得男雙冠軍。
名列大會男雙第4種子的傑米．莫瑞和索亞瑞斯，以6-2、6-3輕取非種子的西班牙組合卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）和賈西亞羅培茲（Guillermo Garcia-Lopez），在男雙封王。
兩人先前聯手擊敗衛冕的馬育（Nicolas Mahut）和赫柏特（Pierre-Hugues Herbert），闖進男雙決賽。
傑米．莫瑞的弟弟安迪．莫瑞（Andy Murray）曾於2012年在美網男單封王，但他今年於男單8強賽，遭日本網球一哥錦織圭擊退，無緣晉級4強。
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