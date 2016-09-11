英超》後衛失誤送大禮 曼城客場強壓地頭蛇曼聯 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕英超聯賽第4輪昨晚上演眾所矚目的對決，曼聯在主場迎戰同城對手曼城。上半場曼聯後衛發生2次失誤失2球，半場結束前，曼聯才扳回一城。下半場曼聯加強進攻，但萊希佛德（Marcus Rashford）破門因為球碰到越位的隊友被判無效。終場曼城以2：1力克曼聯。

賽前兩隊都在新總教練的帶領下取得聯賽3連勝。穆里尼歐（Jose Mourinho）與瓜迪奧拉（Josep Guardiola）睽違4個球季再度執教同聯賽的球隊，只是戰場從西甲改為英超。

比賽開始後，曼城立即採取控球打法，多以短傳配合，曼聯則慢慢收縮中路的防守等待反擊機會。第15分鐘，曼城後衛克拉羅夫（Aleksandar Kolarov）後場長傳，伊赫納喬（Kelechi Iheanacho）頭球向後一擺，德布勞內（Kevin De Bruyne）搶在布林德（Daley Blind）之前搶下球形成單刀並推射破門，為曼城首開紀錄。

第35分鐘，德布勞內禁區右側起左腳射門打中門柱，曼聯後衛只顧著看球沒人上前補位，伊赫納喬補射得分，曼城此時領先來到2球。第42分鐘，席爾瓦（David Silva）背後鏟倒瓦倫西亞（Antonio Valencia），被裁判出示黃牌。曼聯開出自由球後，布拉沃（Claudio Bravo）出擊發生失誤，伊布拉西莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）以相當刁鑽的凌空抽射將球踢進大門，幫助曼聯追回1球。

第69分鐘，布林德後場長傳，萊希佛德帶球殺入禁區後射門入網，只可惜球先碰到越位的伊布拉西莫維奇膝蓋後變向，球進被判無效。終場曼城驚險以2：1擊敗主場的曼聯，以4連勝暫時獨居英超榜首；曼聯終止3連勝後暫居第3名。

伊赫納喬（中）踢進曼城第2球。（法新社）