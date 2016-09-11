美網》力退「捷克悍妞」 新球后柯柏奪生涯第2冠

柯柏拿下生涯第2座大滿貫冠軍。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕剛取代小威廉絲（Serena Williams）登上世界球后的德國女將柯柏（Angelique Kerber），今天在美網女單決賽以3：6、6：4、4：6擊敗「捷克悍妞」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）成功封后，拿下她生涯第2座大滿貫冠軍。

柯柏首盤一開始就用破發展現封后氣勢，普莉絲可娃苦於挨打，只保住3個發球局失掉第1盤。次盤普莉絲可娃回穩，前6局雙方互保，第7局普莉絲可娃先丟2分落後，但柯柏連續發生2次非受迫性失誤導致追平，最後遭普莉絲可娃破發，成為拿下追平盤的關鍵。

第3盤普莉絲可娃乘勝追擊，互保後破發取得3：1領先，但柯柏隨後回穩在第6局回破追平，第8局普莉絲可娃兩度丟士驚險保住，不過她在9、10兩局氣力放盡1分未得，拱手將美網后冠讓給新科球后柯柏。

今年打出生涯最佳表現的柯柏，上次大滿貫封后是在澳網爆冷擊敗前球后小威廉絲，生涯2座大滿貫冠軍都在今年出現，她賽後感性的說：「很不可思議，我在一年內拿下第1和第2座冠軍，這是我生涯最佳的球季，對我來說意義相當重大，從小我就不停幻想有一天要成為世界第一，並贏得大滿貫賽，今天我做倒了，所有夢想都在今年實現。」

普莉絲可娃屈居亞軍。（歐新社）