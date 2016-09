MLB》化身瑪莉歐「跳水管」 藍鳥捕手突然消失不見（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥今天以3:2擊敗紅襪,在美東王座爭奪戰一路緊咬不放,藍鳥捕手馬丁(Russell Martin)在5局上為了接殺內野界外球,奮不顧身跳進對手休息室,雖然沒有抓到出局數,但奮戰精神可嘉獲得全場球迷鼓掌喝采。

美國大聯盟官網形容馬丁就像經典電玩人物超級瑪莉歐一樣,跳進水管後就突然消失不見。馬丁今天3打數1安打,獲得1次保送吞2K,打擊率降至2成42。

藍鳥此役靠著先發投手哈普(J.A. Happ)6局5K失2分的優質好投,加上小阿普頓(Melvin Upton Jr.)的2分砲和包提斯塔(Jose Bautista)得點圈有人時建功,終場以3:2險勝紅襪,哈普也收下本季第18勝。