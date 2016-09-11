MLB》化身瑪莉歐「跳水管」 藍鳥捕手突然消失不見（影音）
2016/09/11 08:38
〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天以3：2擊敗紅襪，在美東王座爭奪戰一路緊咬不放，藍鳥捕手馬丁（Russell Martin）在5局上為了接殺內野界外球，奮不顧身跳進對手休息室，雖然沒有抓到出局數，但奮戰精神可嘉獲得全場球迷鼓掌喝采。
美國大聯盟官網形容馬丁就像經典電玩人物超級瑪莉歐一樣，跳進水管後就突然消失不見。馬丁今天3打數1安打，獲得1次保送吞2K，打擊率降至2成42。
藍鳥此役靠著先發投手哈普（J.A. Happ）6局5K失2分的優質好投，加上小阿普頓（Melvin Upton Jr.）的2分砲和包提斯塔（Jose Bautista）得點圈有人時建功，終場以3:2險勝紅襪，哈普也收下本季第18勝。
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