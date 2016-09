MLB》超狂！對手故意四壞球 洋基菜鳥照樣敲出去（影音）

洋基菜鳥桑契斯。(美聯社)

〔記者陳人齊/綜合報導〕洋基菜鳥桑契斯(Gary Sanchez)登上大聯盟後驚奇不斷,今天他又做出一件讓紐約球迷都瘋狂的行為-將對手故意四壞球敲成高飛犧牲打。

洋基今天以5:1擊敗光芒,拿下本季新高的7連勝,其中最大焦點仍在超級新人桑契斯,他在8局上場打擊時,光芒投手羅梅洛(Enny Romero)欲投故意壞球將他保送上一壘製造雙殺,不過桑契斯逮中投手一顆失投球,一棒敲成中外野深遠飛球送回三壘上的隊友得分。

賽後桑契斯談到這記不可思義的揮擊時表示,「我知道他們要保送我,但那時我只想準備好打擊,看有沒有機會等到一顆能打的,最後很幸運的將隊友送回來得分。」

總教練吉拉迪(Joe Girardi)對子弟兵更是讚譽有加,「桑契斯做得太好了,並不是每次投手都能稱心如意,你總是得準備好打擊,因為如果失投球進入本壘板附近,那可能是你生涯中看過最軟弱的一球。」他說。

根據現場測速槍測得,光芒投手羅梅洛當時丟出的故意壞球速度僅有51.8英哩(時速83公里),對大聯盟打者而言宛如打擊練習。

