MLB》超狂！對手故意四壞球 洋基菜鳥照樣敲出去（影音）

洋基菜鳥桑契斯。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕洋基菜鳥桑契斯（Gary Sanchez）登上大聯盟後驚奇不斷，今天他又做出一件讓紐約球迷都瘋狂的行為－將對手故意四壞球敲成高飛犧牲打。

洋基今天以5：1擊敗光芒，拿下本季新高的7連勝，其中最大焦點仍在超級新人桑契斯，他在8局上場打擊時，光芒投手羅梅洛（Enny Romero）欲投故意壞球將他保送上一壘製造雙殺，不過桑契斯逮中投手一顆失投球，一棒敲成中外野深遠飛球送回三壘上的隊友得分。

賽後桑契斯談到這記不可思義的揮擊時表示，「我知道他們要保送我，但那時我只想準備好打擊，看有沒有機會等到一顆能打的，最後很幸運的將隊友送回來得分。」

總教練吉拉迪（Joe Girardi）對子弟兵更是讚譽有加，「桑契斯做得太好了，並不是每次投手都能稱心如意，你總是得準備好打擊，因為如果失投球進入本壘板附近，那可能是你生涯中看過最軟弱的一球。」他說。

根據現場測速槍測得，光芒投手羅梅洛當時丟出的故意壞球速度僅有51.8英哩（時速83公里），對大聯盟打者而言宛如打擊練習。

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