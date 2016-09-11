NBA》鄧肯被詐騙2500萬美元 感謝司法查出真相

〔體育中心／綜合報導〕據美國《Yahoo!體育》名記者Adrian Wojnarowski報導，昨天（10日）已退休球星鄧肯（Tim Duncan）的前財務顧問班克斯（Charles Banks）因涉嫌2項詐騙指控，在聖安東尼奧被警方逮捕。班克斯接下來將會到法院應訊。目前班克斯的詐騙案已經從民事案件變成刑事案件，他最高將面臨25年的有期徒刑。

鄧肯對於自己的財務顧問班克斯相當信任，不料為自己帶來鉅額損失。鄧肯已經2度對班克斯提出訴訟，在先前的訴訟文件中，鄧肯稱班克斯擅自將自己的資金用於酒店、酒廠與美容產品等多重領域的投資。班克斯還利用鄧肯的簽名，擅自將鄧肯的擔保額度從600萬美元變更為1350萬美元。

但是班克斯先前堅稱自己沒有詐騙鄧肯的錢。鄧肯的律師透露：「當我們提出民事訴訟的時候，班克斯一直否認有罪，並且認為鄧肯只是對於投資缺乏耐心。他的言論只是試圖掩蓋自己的犯罪事實。」在班克斯的操控下，鄧肯有將近2500萬美元的財產受到影響，蒙受嚴重損失。即使對鄧肯來說，2500萬美元也是他職業生涯總薪水的10%左右。

鄧肯日前透過律師發表聲明感謝司法機關：「我最初對班克斯提出訴訟，只是希望阻止他繼續做那些損害我與家人利益的事。司法部門介入之後，採取進一步的措施去揭露，並且制止他的違法行為。感謝檢察官和聯邦調查局的努力，讓班克斯接受法律的審判。」

儘管蒙受巨額損失，但是鄧肯接受採訪時只淡淡表示：「幸運的是，我的職業生涯很長，我也賺了很多錢。所以，就算這次的損失很大，但還不至於影響到我們家的生活。」

鄧肯。（資料照，美聯社）