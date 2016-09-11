桌球》亞歐桌球對抗賽首日 莊智淵逆轉勝薩姆索諾夫 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2016年亞歐桌球對抗賽，昨天（10日）在中國廣東東莞開打。莊智淵直落3局輕取歐洲隊的白俄羅斯老將薩姆索諾夫（Vladimir Samsonov），幫助亞洲隊贏得關鍵的第3點。5場比賽過後，亞洲隊以4：1暫時領先歐洲隊，今天（11日）將繼續進行第2天的比賽。

亞歐對抗賽自2009年開始舉辦，是亞洲與歐洲的一年一度的交流賽。今年亞洲隊派出莊智淵（台灣）、樊振東（中國）、黃鎮廷（香港）、朱世爀（韓國）、高寧（新加坡）。歐洲隊則派出薩姆索諾夫（白俄羅斯） 、阿波羅尼亞（Tiago Apolonia，葡萄牙）、賈西納（Andrej Gacina，克羅埃西亞）、席巴耶夫（Alexander Shibaev，俄羅斯）、陳衛星（奧地利）。

莊智淵在第4場比賽上場，面對的是里約奧運男單第4名的薩姆索諾夫。第1局莊智淵7：11不敵對手之後，第2局以11：5追平。第3局薩姆索諾夫又以11：7超前，第4局、第5局莊智淵分別以11：7與11：5拿下，最後以3：2逆轉戰局，幫助亞洲隊總比數3：1領先。

隨後亞洲隊贏得第5場比賽，在第1天的賽程暫時以4：1領先，只要在第2天的5場比賽中贏2場就提前獲勝。莊智淵將在今天（11日）進行第2天比賽，對手將是葡萄牙的阿波羅尼亞。

莊智淵昨天面對薩姆索諾夫。（取自歐洲桌球總會ETTU）