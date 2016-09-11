MLB》健康到會笑 道奇王牌柯蕭將對洋基先發

柯蕭重返道奇先發輪值。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕道奇王牌柯蕭（Clayton Kershaw）昨對馬林魚復出，教練團小心翼翼只讓他先發3局投66球，賽後柯蕭背部無不適，道奇也宣佈他下場先發將在本週四出戰紐約洋基。

柯蕭6月底因椎間盤突出問題進入60天傷兵名單，不過他並未動刀治療，因此歸隊後道奇球團小心翼翼為他設置用球數限制，避免他再度受傷。

好消息是柯蕭賽後看起來相當健康，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「你看他現在走到哪都帶著微笑，與訓練員輕鬆聊天，然後說他感覺很不錯，應該可以在本週四先發。」

道奇目前穩居國聯西區龍頭，為準備迎接季後賽，道奇打算再讓柯蕭投3場先發，以重建他手臂的強度。