MLB》只差6個出局數 希爾挑戰完全比賽被換下場
2016/09/11 10:26
希爾差點完成完全比賽。（美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕36歲道奇先發投手希爾（Rich Hill）今面對馬林魚投完7局沒有讓打者敲安上壘，再加上隊友4轟相挺，終場以5：0完封馬林魚，奪下本季第12勝。
希爾此役投得虎虎生風，主投7局僅用89球（62顆好球），飆出9次三振，只差2局就有望成為第22位完成完全比賽的投手，也有機會完成生涯首次的無安打比賽。
但教練團在第8局毅然決然地將他換下，希爾在休息室難掩失望神情，牛棚投手布蘭頓（Joe Blanton）抓到2個出局後被敲出安打，無法接力完成完全比賽的壯舉，道奇終場就以5：0贏球。
這也不是道奇教練團第一次未讓球員完成紀錄，菜鳥投手史卓普林（Ross Stripling），4月初大聯盟處女秀主投7.1局沒有被擊出安打，就遭教練團換下場，牛棚投手遭下棒打者轟追平砲，不僅無緣達成初登板無安打比賽的壯舉，勝投也飛了。
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