MLB》只差6個出局數 希爾挑戰完全比賽被換下場

希爾差點完成完全比賽。(美聯社)

〔記者張浩群/綜合報導〕36歲道奇先發投手希爾(Rich Hill)今面對馬林魚投完7局沒有讓打者敲安上壘,再加上隊友4轟相挺,終場以5:0完封馬林魚,奪下本季第12勝。

希爾此役投得虎虎生風,主投7局僅用89球(62顆好球),飆出9次三振,只差2局就有望成為第22位完成完全比賽的投手,也有機會完成生涯首次的無安打比賽。

但教練團在第8局毅然決然地將他換下,希爾在休息室難掩失望神情,牛棚投手布蘭頓(Joe Blanton)抓到2個出局後被敲出安打,無法接力完成完全比賽的壯舉,道奇終場就以5:0贏球。

這也不是道奇教練團第一次未讓球員完成紀錄,菜鳥投手史卓普林(Ross Stripling),4月初大聯盟處女秀主投7.1局沒有被擊出安打,就遭教練團換下場,牛棚投手遭下棒打者轟追平砲,不僅無緣達成初登板無安打比賽的壯舉,勝投也飛了。

