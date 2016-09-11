NBA》快艇兩主力合約將到期 「我們就像上季雷霆一樣」

瑞佛斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）最近在接受採訪時表示，球隊確實有緊張的氣氛。下個球季結束後，葛瑞芬（Blake Griffin）、保羅（Chris Paul）都可能成為自由球員，外界普遍認為，如果下季快艇隊成績沒有進步，這支球隊的核心陣容就可能解體。

「葛瑞芬與保羅將成為自由球員，就像上季的雷霆隊一樣，他們不得不處理這個局面，現在輪到我們了，」瑞佛斯說道，「我們知道要面臨這個局面，所以我們越來越緊張，但我們還得堅持下去。當然我們也不是唯一這麼覺得的球隊，聯盟裡每支球隊都有自己的壓力。」

小喬丹（DeAndre Jordan）今年夏天隨美國男籃出戰里約奧運，瑞佛斯希望他在新球季能成為更有自信的球員。「現在他能把自己視為球星了，」瑞佛斯表示，「儘管他本來就很出色，但我覺得以前他從沒有把自己當作是球星。他一直把自己當成角色球員。不管什麼時候，當你身處贏球的環境中，就會明白贏球奪冠的滋味，我相信他今夏收穫不少。」