MLB》肚子痛又嘔吐 阿土伯仍奮力跑出內安（影音）
2016/09/11 10:56
〔體育中心／綜合報導〕太空人先發投太空人先發投手麥修（Collin McHugh）繳出5局飆6K失1分的好投，加上布雷格曼（Alex Bregman）的陽春砲和岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）的高飛犧牲打，終場球隊以2：1擊敗小熊，麥修勇奪第10勝。太空人看板球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）今天肚子不適狂吐仍先發，還奮力跑出一次內野安打。
「他一整天都在鬧肚疼。」太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）受訪時表示，奧圖維在比賽期間還出現嘔吐的情形，打算把他換下來時，他仍堅持要上場打擊，奧圖維今天擔任第三棒指定打擊，3打數1安打，還為球隊跑回1分。
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