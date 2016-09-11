美網》受「玉羅剎」葛拉芙激勵 新球后柯珀感謝偶像祝福

柯珀勇奪生涯第2座大滿貫冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國女將柯珀（Angelique Kerber）雙喜臨門，美網女單決賽3盤力退捷克「刺青辣妹」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），繼年初澳網之後，笑擁生涯第2座大滿貫冠軍，她也取代地主名將小威廉絲（Serena Williams），首度榮膺世界球后，被問及是否收到同胞前輩「玉羅剎」葛拉芙祝賀？柯珀笑說：「決賽前她曾祝我好運，現在我還不知道，因手機放在別處。她一直是我的偶像，我看過很多她的比賽，毫無疑問是偉大冠軍，為德國網球所做的一切，簡直不可思議。」

柯珀今年四大滿貫中，僅法網紅土爆冷一戰出局，其餘全都殺進決賽，除了溫布頓草地不敵小威屈居亞軍，澳網、美網硬地都快意封后，加上里約奧運女單鍍銀，整體戰果相當豐。拜小威提前4強輸球所賜，左手持拍的柯珀也以28歲238天年紀，成為首當球后最年長選手，她正是網壇1975年採電腦積分排名以來，第2位日耳曼女單球后，前一人為葛拉芙。

「今年改變很大，我對如此成績感到不可思議，真的非常高興，感謝教練和團隊協助。」一改過往重守輕攻打法的柯珀表示，雖然上了年紀，她仍保持身體健康，增強體能並打得更具侵略性，「我臨場心態變積極，更具韌性又保持專注，應該是贏球關鍵。」這位新科全球第1，也將坦然面對其餘競爭者的挑戰，「我會繼續訓練，努力保住No.1，想辦法在這位置停留更久。這可是我表現最好的賽季，我會盡力延續這種好狀態。」