MLB》完全比賽被換掉 希爾成百年來第一人

2016/09/11 11:50

希爾的完全比賽夢想成殘念。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇36歲老投手希爾（Rich Hill）今對馬林魚差點締造「完全比賽」，投完7局未讓任何打者上壘，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）以避免希爾手指破皮為由，讓他提前退場休息。

只投7局無緣寫下完全比賽，讓希爾成為大聯盟116年以來單一比賽未被上壘局數最長，卻仍被教練換下場的第一人，他退場後被鏡頭拍到不斷在休息室碎念，似乎相當不滿教練團的決定。

希爾退場後不停碎念：

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