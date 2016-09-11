帕運》永不放棄！ 荷蘭選手「海底撈月」讓對手傻眼 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕里約帕運昨天（10日）在桌球項目出現驚人一幕，荷蘭女子選手凱莉（Kelly van Zon）面對土耳其選手寇庫特（Kubra Korkut）回擊的球，奮不顧身飛撲竟打出平貼桌面的一球。這可以說是本屆里約帕奧最令人動容的一刻，寇庫特也不敢置信。

寇庫特的雙腳無虞是一名單臂選手，但凱莉是下半身移動稍微不便，速度沒有這麼快。這記救球不僅是凱莉為自己的漂亮一球振臂大吼，影片上傳到帕運官方專頁後，也獲得許多網友按讚與分享。

帕運的桌球項目共有29枚金牌，比賽根據參賽選手的殘障程度和類型分級進行，一共有3個種類：站姿組、坐姿組和智殘組，並以此分為單打與團體兩項。其中第1到第5級，選手的殘障影響下半身行動，需要以坐姿進行比賽。數字越低，代表殘障程度越高。第6到第10級：選手雖有殘障但能夠以站姿比賽。數字越低，代表殘障程度越高。第11級則屬於智殘選手項目。

凱莉奮不顧身救球。（取自帕運官方FB）