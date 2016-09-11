MLB》不讓希爾拚完全比賽 道奇總仔這樣解釋

道奇總教練羅伯斯。（資料照，美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕道奇36歲老將希爾（Rich Hill）今天前7局完全壓制馬林魚打者，未讓任何一人上壘，原有望挑戰完全比賽，第8局卻遭教練團換下，希爾當下對此相當不滿。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後時解釋，雖然對自己的決定感到難受，但他擔心希爾會因手指再冒水泡又進傷兵，不得不做出這個決定。

「今晚可能要失眠了！」羅伯斯賽後解釋為何不讓希爾拚完全比賽的原因，他認為希爾的舊傷（手指冒水泡）可能復發，為了避免再度有人進傷兵名單，他決定換投。羅伯斯也表示，他的決定都是以贏得世界大賽冠軍為優先考量。

無法挑戰完全比賽，希爾氣得一直碎碎念。（美聯社）

希爾當下被教練換下場顯得相當不爽，嘴巴一直念念有詞，似乎相當不滿教練的決定，但賽後受訪時表示，他能理解總教練的調度，但他強調自己的手指很好，沒有大礙。

希爾在801交易大限被運動家交易至道奇，因為受到手指水泡影響，先發場次相當少，但他披上道奇戰袍的前2戰，都繳出優質先發並拿下勝投，而今天除了拿下生涯新高的12勝外，也寫下連續19局無失分紀錄。