MLB》哈波3分砲轟費城人 國民封王魔術數字降為12
2016/09/11 12:41
哈波敲出關鍵一擊。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕國民與費城人今天上演投手戰，但「強打少年」哈波（Bryce Harper）在8局下掃出突破僵局的3分砲，幫助國民以3：0擊敗費城人，並有賴勇士擊敗大都會，讓國民的封王魔術數字降為12。
國民王牌薛哲（Max Scherzer）先發6.2局無失分，費城人艾克霍夫（Jerad Eickhoff）也投出6局無失分互別苗頭，最關鍵的還是哈波8局的3分彈，一棒讓國民帶走勝利。
哈波開轟後終止連10場未敲出全壘打的紀錄，他這10場比賽陷入低潮，打擊三圍是淒慘的.211/.279/.289，今天則用3分砲走出低潮。
此役哈波4打數吞3K，所幸開轟來的及時，國民總教練貝克（Dusty Baker）盛讚：「那可是發重傷害，當你被三振3次後開轟，就是告訴大家心理素質有多強壯，他今天的表現可以用粗暴來形容。」
哈波敲出關鍵3分砲：
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