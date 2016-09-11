MLB》哈波3分砲轟費城人 國民封王魔術數字降為12

哈波敲出關鍵一擊。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國民與費城人今天上演投手戰，但「強打少年」哈波（Bryce Harper）在8局下掃出突破僵局的3分砲，幫助國民以3：0擊敗費城人，並有賴勇士擊敗大都會，讓國民的封王魔術數字降為12。

國民王牌薛哲（Max Scherzer）先發6.2局無失分，費城人艾克霍夫（Jerad Eickhoff）也投出6局無失分互別苗頭，最關鍵的還是哈波8局的3分彈，一棒讓國民帶走勝利。

哈波開轟後終止連10場未敲出全壘打的紀錄，他這10場比賽陷入低潮，打擊三圍是淒慘的.211/.279/.289，今天則用3分砲走出低潮。

此役哈波4打數吞3K，所幸開轟來的及時，國民總教練貝克（Dusty Baker）盛讚：「那可是發重傷害，當你被三振3次後開轟，就是告訴大家心理素質有多強壯，他今天的表現可以用粗暴來形容。」

哈波敲出關鍵3分砲：

Your browser does not support iframes.