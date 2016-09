MLB》哈波3分砲轟費城人 國民封王魔術數字降為12

哈波敲出關鍵一擊。(USA Today Sports)

〔體育中心/綜合報導〕國民與費城人今天上演投手戰,但「強打少年」哈波(Bryce Harper)在8局下掃出突破僵局的3分砲,幫助國民以3:0擊敗費城人,並有賴勇士擊敗大都會,讓國民的封王魔術數字降為12。

國民王牌薛哲(Max Scherzer)先發6.2局無失分,費城人艾克霍夫(Jerad Eickhoff)也投出6局無失分互別苗頭,最關鍵的還是哈波8局的3分彈,一棒讓國民帶走勝利。

哈波開轟後終止連10場未敲出全壘打的紀錄,他這10場比賽陷入低潮,打擊三圍是淒慘的.211/.279/.289,今天則用3分砲走出低潮。

此役哈波4打數吞3K,所幸開轟來的及時,國民總教練貝克(Dusty Baker)盛讚:「那可是發重傷害,當你被三振3次後開轟,就是告訴大家心理素質有多強壯,他今天的表現可以用粗暴來形容。」

哈波敲出關鍵3分砲:

