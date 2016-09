MLB》奎托投打兼優 強壓響尾蛇奪第15勝（影音）

奎托敲出安打,靠自己敲回1分。(USA Today Sports)

〔記者陳人齊/綜合報導〕巨人王牌奎托(Johnny Cueto)今先發對上響尾蛇,除投球7局失2分的演出外,奎托打擊更自立自強,敲出1支帶有打點的安打,率巨人以11:3大勝。

奎托先發7局被敲3安打失2分,送出6次三振但也有2保送與1發全壘打,巨人3局上以連續3支安打攻下3分,2出局後響尾蛇將打者努內茲(Eduardo Nunez)故意保送擠成滿壘,打算抓下奎托,結果被奎托敲出右外野平飛安打送回第4分。

確定敲安後,奎托還充當教練用手勢示意隊友回本壘得分,這支安打是他本季敲出的第7支安打,回來得分的克勞佛(Brandon Crawford)幸運成為奎托本季第1位用安打送回本壘的隊友。奎托本季打擊率為1成11,另有4分打點、2次保送。

巨人打線今天大爆發,全場19支安打橫掃,先發9人棒棒開花,外野手潘斯(Hunter Pence)7局也敲出本季第11轟助陣,讓響尾蛇共動用5名投手才讓比賽結束。

奎托敲出安打送回隊友:

