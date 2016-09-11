MLB》奎托投打兼優 強壓響尾蛇奪第15勝（影音）

奎托敲出安打，靠自己敲回1分。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕巨人王牌奎托（Johnny Cueto）今先發對上響尾蛇，除投球7局失2分的演出外，奎托打擊更自立自強，敲出1支帶有打點的安打，率巨人以11：3大勝。

奎托先發7局被敲3安打失2分，送出6次三振但也有2保送與1發全壘打，巨人3局上以連續3支安打攻下3分，2出局後響尾蛇將打者努內茲（Eduardo Nunez）故意保送擠成滿壘，打算抓下奎托，結果被奎托敲出右外野平飛安打送回第4分。

確定敲安後，奎托還充當教練用手勢示意隊友回本壘得分，這支安打是他本季敲出的第7支安打，回來得分的克勞佛（Brandon Crawford）幸運成為奎托本季第1位用安打送回本壘的隊友。奎托本季打擊率為1成11，另有4分打點、2次保送。

巨人打線今天大爆發，全場19支安打橫掃，先發9人棒棒開花，外野手潘斯（Hunter Pence）7局也敲出本季第11轟助陣，讓響尾蛇共動用5名投手才讓比賽結束。

奎托敲出安打送回隊友：

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