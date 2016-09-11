世界盃》最後半局被逆轉 台灣女棒第4仍是隊史最佳

〔記者林宥辰／綜合報導〕台灣女將出征世界盃女子棒球賽，打進稍早季軍戰面對委內瑞拉，台灣隊首局就先馳得點，手握3分領先到7局下，卻遭委內瑞拉隊連續上壘，委內瑞拉隊最後在滿壘狀況下，擊出再見內野安打，4:3逆轉擊敗台灣隊，台灣隊獲得第4名，已是隊史在世界盃女棒最佳名次。

台灣隊前2局各得1分，7局上又再添保險分，7局下先發投手許語宸已投超過100球，控球開始出現亂流，連續投出四死球造成滿壘。委內瑞拉隊靠失誤追到僅差1分之後，台灣隊換上另一強投黃巧芸後援，黃巧芸三振對方強棒艾絲柯芭，但仍被賈西雅擊出內野安打，台灣隊回傳本壘不及，造成致勝分回壘。