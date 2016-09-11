好酷！理事長盃射箭決賽用遙控車送箭
2016/09/11 13:51
〔記者林宗偉／桃園報導〕國內舉辦的射箭賽事與時俱進，今在國體大舉辦的全國理事長盃，決賽時場邊首度出現「送箭車」，這輛1/8大小的的仿真大腳遙控車，要價約16000元，解決需用人力送箭的問題，也成為場邊焦點。
國體大教練陳詩園表示，其實國外採用遙控車送箭已行之有年，自己最早是在2014年波蘭世界大學錦標賽看見這項新玩意，之後國際箭總也在決賽以遙控車取代人力送箭的方式，讓賽事運作更為順利。
這輛遙控車是由台灣的廠商製作，昨天才送到賽場，經過改裝加設箭桶後，今天立刻採用，每次運送過程都成為場邊焦點，選手對此也都感到很新鮮，在拿箭時都露出驚喜的笑容。
在國體大舉辦的全國理事長盃，決賽時場邊首度出現「送箭車」，這輛1/8大小的的仿真大腳遙控車，要價約16000元。（記者林宗偉攝）
全國理事長盃射箭賽，今決賽首度用遙控車送箭，成為場邊焦點。（記者林宗偉攝）
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