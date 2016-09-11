NBA》退休名將加州酒駕 月底開庭審理將面臨重罰
2016/09/11 14:55
〔體育中心／綜合報導〕據《底特律自由報》報導，前NBA球星、現任活塞隊助教哈德威（Tim Hardaway），最近放棄針對酒駕指控的辯護。預料他將面臨最多6個月的有期徒刑，哈德威也表示願意承擔責任。
今年4月23日凌晨，比佛利山莊警方在公路上攔下哈德威，並以酒駕罪名將其逮捕。一開始哈德威拒絕接受酒精呼吸測試，警方在取得許可後，對他進行抽血檢查。結果顯示，哈德威血液中酒精含量指標達到0.17%，超過加州的法定指標0.08%（約3杯啤酒）2倍有餘，觸發超級酒駕（super-drunk）的相關法規，將得到嚴厲處罰。
哈德威的律師里比特維爾（Mitch Ribitwer）為其辯護：「這位男士50歲了，先前從未惹禍。他的行為脫序，但他願意為此承擔責任。哈德威先生對自己的行為深感懊悔，對於自己的情況，他表現出誠實面對的態度。」
這件酒駕案將於9月26日開庭審理，哈德威於1989年開始NBA生涯，曾效力於勇士、熱火、小牛、金塊以及溜馬隊。他的生涯平均數據是17.7分、8.2次助攻，曾5度入選全明星賽，5度入選年度最佳陣容，是90年代球風最華麗的控衛之一。名將「手套」裴頓（Gary Payton）曾經說過，願付錢向哈德威學習胯下運球的技巧。
哈德威有3個孩子，其中包括現在效力於老鷹隊的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）。
哈德威。（資料照，美聯社）
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