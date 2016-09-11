足球》足協發聲明澄清 4月已付陳昌源機票款項

〔記者林宗偉／綜合報導〕針對日前被謠傳積欠國腳陳昌源機票錢，全國足協今發表聲明澄清，此事子虛烏有，機票款項早已在4月分作兩筆匯入陳昌源指定帳戶。

足協指出，與陳昌源的合作合約中，的確載名選手在為台灣隊效力期間，機票需由足協預定及支付，不過去年在與越南主客兩場賽事期間，已離職之協會國家隊管理人員請示，由陳昌源方面預訂此次來回飛機票費用，將比協會便宜，故協會同意由選手自行預訂。

足協強調，上述事實皆有通訊往來紀錄，而陳昌源機票款項，已於今年4月15日及4月20日，以兩筆款項方式匯入陳昌源選手指定戶頭，並無立委高志鵬所提「至今都沒付錢」疑慮。

足協表示，協會在與政府單位申請核銷，皆有一定流程以及所需提供之單據（正本）必須符合要求，但在與陳昌源於提供單據的溝通上，的確有瑕疵以及改進的空間。

陳昌源。（資料照，記者張忠義攝）