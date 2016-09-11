NBA》楊恩走出感情低潮 開跑車帶妹夜遊被拍
2016/09/11 15:28
〔體育中心／綜合報導〕湖人球星楊恩（Nick Young）與澳洲小天后阿潔莉亞（Iggy Azalea）分手後終於走出感情低潮，日前他被媒體拍到開跑車帶饒舌女歌手福特（Paloma Ford）夜遊，2人似乎正在交往中。
楊恩與前女友阿潔莉亞原本論及婚嫁，不過卻被湖人隊友羅素（D'
根據八卦網站《TMZ》報導，楊恩早在上週五就與福特約會，當時2人約完會後各自離去，這次雙方則進展到開跑車夜遊。
福特是饒舌歌手兼模特兒，當記者尋問她與楊恩的關係時，她低調的回應「不知道你在說什麼。」楊恩也未證實兩人是否為交往狀態。
楊恩被拍到與女歌手夜遊。（取自網路）
女歌手福特身材火辣。（取自推特）
女歌手福特身材火辣。（取自推特）
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