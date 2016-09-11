高爾夫》最終回合遇亂流 盧曉晴無緣連霸
2016/09/11 15:46
盧曉晴。（資料照，記者趙新天攝）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕連續三天於超高難度的日本LPGA錦標賽穩定出擊、並列龍頭的盧曉晴，今於第四回合遭遇亂流，僅繳出高於標準5桿的77桿，領先地位化為烏有，最終累積成績高於標準桿4桿的292桿，並列第六作收，無緣完成連霸。
昨日天氣惡劣，強風於球場裡迴旋，導致選手很難判讀，盧曉晴第1個洞就吞下柏忌，雖於第3個洞抓下小鳥，但隨後陷入低潮，4至7個洞連吞下四次柏忌，前九洞打完成績大幅滑落。
後九洞盧曉晴苦追，無奈第12洞吞下雙柏忌，也正式宣布退出爭冠行列，最終後九洞盧曉晴抓下2鳥、2柏忌和1次雙柏忌，總成績從賽前的並列第一滑落第六。
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