日職》陽岱鋼敲安 樂天逆轉拒絕橫掃

〔記者石毓琪／綜合報導〕連2戰沒有表現的陽岱鋼，今天對樂天總算敲出安打，打擊率回升二成98，東道主樂天攻下2個大局逆轉，9：4氣走火腿拒絕橫掃。

陽岱鋼身在日本打拚，不忘關心台灣時事，分享憨兒月餅相關新聞做愛心，前2戰熄火的他，今天在6上敲出安打，4支1、1K，打擊率略升回二成98。

首局田中賢介敲安先馳得點，樂天在下個半局岡島豪郎、佩雷茲｢Back to back」全壘打逆轉，4上今日壽星萊爾德雖轟出陽春砲追平，4下火腿先發加藤貴之卻在2出局被連敲2安再掉分，井口和朋接手後，火腿再因安打、失誤失掉2分，6下鍵谷陽平也只解決2出局數，再失掉3分大局，儘管火腿9上最後反攻靠著中田翔安打追回2分仍為時已晚，4：9吞下一敗。

火腿在9月9日對樂天首戰取勝，並因同天另一地軟銀吞敗，再一次登頂成功，不過今天軟銀於主場扳回一城，8：5終止3連敗，以0.5場勝差緊追火腿。