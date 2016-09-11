中職Live》林益全雙響砲 義大3分領先

2016/09/11 18:52

 

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犀牛

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第五局

5上，林益全再次開轟，雙響砲送回自己和隊友林哲瑄，6：3領先。

第四局

4上，林益全中左外野陽春砲，陳凱倫則在二壘有人時跟著開轟，2分打點超前，4：3領先。

第二局

2下，郭阜林、羅國龍安打，林志祥觸身球保送，獅隊攻占滿壘後，林政賢再因2保送丟回2分，也讓義大犀牛總教練葉君璋因抗議好球帶被驅逐出場，獅3：1領先。

林政賢先發2.1局投出4保送掉3分。（記者黃志源攝）

2上，高國輝轟出中外野全壘打，1：1馬上追平。

高國輝在２局上擊出中間方向陽春全壘打。（記者黃志源攝）

高國輝在２局上擊出中間方向陽春全壘打。（記者黃志源攝）

第一局

1下，林志祥、陳傑憲、潘武雄安打，獅隊一出局滿壘，鄭鎧文獲得四壞球保送擠回1分，1：0領先。

先發打序

義大犀牛

棒次

統一獅

胡金龍 LF

1

林志祥 2B

張建銘 DH

2

陳傑憲 LF

林哲瑄 CF

3

蘇智傑 3B

林益全 1B

4

潘武雄 DH

高國輝 RF

5

鄭鎧文 RF

林威廷 2B

6

潘彥廷 SS

陳凱倫 SS

7

郭阜林 1B

方克偉 C

8

郭峻偉  C

于孟雄 3B

9

羅國龍 CF

林政賢

先發投手

布魯斯

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