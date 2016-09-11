中職Live》林益全雙響砲 義大3分領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 犀牛 0 1 0 3 2 6 6 0 獅 1 2 0 0 3 5 0

第五局

5上，林益全再次開轟，雙響砲送回自己和隊友林哲瑄，6：3領先。

第四局

4上，林益全中左外野陽春砲，陳凱倫則在二壘有人時跟著開轟，2分打點超前，4：3領先。

第二局

2下，郭阜林、羅國龍安打，林志祥觸身球保送，獅隊攻占滿壘後，林政賢再因2保送丟回2分，也讓義大犀牛總教練葉君璋因抗議好球帶被驅逐出場，獅3：1領先。

林政賢先發2.1局投出4保送掉3分。（記者黃志源攝）

2上，高國輝轟出中外野全壘打，1：1馬上追平。

高國輝在２局上擊出中間方向陽春全壘打。（記者黃志源攝）

高國輝在２局上擊出中間方向陽春全壘打。（記者黃志源攝）

第一局

1下，林志祥、陳傑憲、潘武雄安打，獅隊一出局滿壘，鄭鎧文獲得四壞球保送擠回1分，1：0領先。

先發打序

義大犀牛 棒次 統一獅 胡金龍 LF 1 林志祥 2B 張建銘 DH 2 陳傑憲 LF 林哲瑄 CF 3 蘇智傑 3B 林益全 1B 4 潘武雄 DH 高國輝 RF 5 鄭鎧文 RF 林威廷 2B 6 潘彥廷 SS 陳凱倫 SS 7 郭阜林 1B 方克偉 C 8 郭峻偉 C 于孟雄 3B 9 羅國龍 CF 林政賢 先發投手 布魯斯