中職Live》林益全雙響砲 義大3分領先
2016/09/11 18:52
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第五局
5上，林益全再次開轟，雙響砲送回自己和隊友林哲瑄，6：3領先。
第四局
4上，林益全中左外野陽春砲，陳凱倫則在二壘有人時跟著開轟，2分打點超前，4：3領先。
第二局
2下，郭阜林、羅國龍安打，林志祥觸身球保送，獅隊攻占滿壘後，林政賢再因2保送丟回2分，也讓義大犀牛總教練葉君璋因抗議好球帶被驅逐出場，獅3：1領先。
林政賢先發2.1局投出4保送掉3分。（記者黃志源攝）
2上，高國輝轟出中外野全壘打，1：1馬上追平。
高國輝在２局上擊出中間方向陽春全壘打。（記者黃志源攝）
高國輝在２局上擊出中間方向陽春全壘打。（記者黃志源攝）
第一局
1下，林志祥、陳傑憲、潘武雄安打，獅隊一出局滿壘，鄭鎧文獲得四壞球保送擠回1分，1：0領先。
先發打序
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義大犀牛
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棒次
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統一獅
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胡金龍 LF
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1
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林志祥 2B
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張建銘 DH
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2
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陳傑憲 LF
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林哲瑄 CF
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3
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蘇智傑 3B
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林益全 1B
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4
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潘武雄 DH
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高國輝 RF
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5
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鄭鎧文 RF
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林威廷 2B
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6
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潘彥廷 SS
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陳凱倫 SS
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7
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郭阜林 1B
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方克偉 C
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8
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郭峻偉 C
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于孟雄 3B
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9
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羅國龍 CF
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林政賢
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先發投手
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布魯斯
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