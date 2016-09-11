中職Live》陽耀勳深遠安打 桃猿追回1分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 0 0 0 1 1 5 1 兄弟 1 0 0 1 2 4 0

第五局

5局上半，郭修延內野安打，陽耀勳擊出深遠安打，帶有1分打點。

第四局

4局下半，鄭達鴻四壞球保送，陳江和犧牲觸擊，壘上跑者遭觸殺，陳江和上1壘，陳子豪安打帶有1分打點。



4局上半，王柏融安打，林泓育擊出深遠安打，跑到2壘時遭觸殺在壘包前，跑者上3壘，但攻勢未能延續，桃猿留下殘壘未得分。

第一局

1局下半，張正偉、陳子豪皆獲四壞保送，周思齊安打帶有1分打點。

周思齊敲出帶有一分打點安打。（記者廖耀東攝）

先發打序

桃 猿 棒次 兄 弟 陽 耀 勳 RF 1 張 正 偉 RF 林 智 平 3B 2 陳 子 豪 CF 王 柏 融 CF 3 周 思 齊 LF 林 泓 育 C 4 林 智 勝 2B 朱 育 賢 LF 5 蔣 智 賢 DH 陳 俊 秀 1B 6 彭 政 閔 1B 林 承 飛 SS 7 王 勝 偉 SS 楊 岱 均 DH 8 鄭 達 鴻 C 郭 修 延 2B 9 陳 江 和 3B 泰 霸 先發投手 伍 鐸