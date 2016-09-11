中職Live》陽耀勳深遠安打 桃猿追回1分

2016/09/11 18:51

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

桃猿

0

0

0

0

1

 

 

 

 

1

5

1

兄弟

1

0

0

1

 

 

 

 

 

2

4

0

第五局

5局上半，郭修延內野安打，陽耀勳擊出深遠安打，帶有1分打點。

第四局

4局下半，鄭達鴻四壞球保送，陳江和犧牲觸擊，壘上跑者遭觸殺，陳江和上1壘，陳子豪安打帶有1分打點。

4局上半，王柏融安打，林泓育擊出深遠安打，跑到2壘時遭觸殺在壘包前，跑者上3壘，但攻勢未能延續，桃猿留下殘壘未得分。

第一局

1局下半，張正偉、陳子豪皆獲四壞保送，周思齊安打帶有1分打點。

周思齊敲出帶有一分打點安打。（記者廖耀東攝）

先發打序

桃    猿

棒次

兄    弟

陽 耀 勳 RF

1

張 正 偉 RF

林 智 平 3B

2

陳 子 豪 CF

王 柏 融 CF

3

周 思 齊 LF

林 泓 育 C

4

林 智 勝 2B

朱 育 賢 LF

5

蔣 智 賢 DH

陳 俊 秀 1B

6

彭 政 閔 1B

林 承 飛 SS

7

王 勝 偉 SS

楊 岱 均 DH

8

鄭 達 鴻 C

郭 修 延 2B

9

陳 江 和 3B

泰    霸

先發投手

伍    鐸

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