中職Live》陽耀勳深遠安打 桃猿追回1分
2016/09/11 18:51
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
桃猿
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
|
1
|
5
|
1
|
兄弟
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
4
|
0
第五局
5局上半，郭修延內野安打，陽耀勳擊出深遠安打，帶有1分打點。
第四局
4局下半，鄭達鴻四壞球保送，陳江和犧牲觸擊，壘上跑者遭觸殺，陳江和上1壘，陳子豪安打帶有1分打點。
4局上半，王柏融安打，林泓育擊出深遠安打，跑到2壘時遭觸殺在壘包前，跑者上3壘，但攻勢未能延續，桃猿留下殘壘未得分。
第一局
1局下半，張正偉、陳子豪皆獲四壞保送，周思齊安打帶有1分打點。
周思齊敲出帶有一分打點安打。（記者廖耀東攝）
先發打序
|
桃 猿
|
棒次
|
兄 弟
|
陽 耀 勳 RF
|
1
|
張 正 偉 RF
|
林 智 平 3B
|
2
|
陳 子 豪 CF
|
王 柏 融 CF
|
3
|
周 思 齊 LF
|
林 泓 育 C
|
4
|
林 智 勝 2B
|
朱 育 賢 LF
|
5
|
蔣 智 賢 DH
|
陳 俊 秀 1B
|
6
|
彭 政 閔 1B
|
林 承 飛 SS
|
7
|
王 勝 偉 SS
|
楊 岱 均 DH
|
8
|
鄭 達 鴻 C
|
郭 修 延 2B
|
9
|
陳 江 和 3B
|
泰 霸
|
先發投手
|
伍 鐸
相關新聞
- 中職Live》「雨神」林政賢先發 義大犀牛要搶5連勝
- 中職Live》兄弟戰桃猿 因雨延賽至10/7
- 中職Live》兄弟桃猿一戰 因雨延賽至9/11下午1點
- 中職》林泓育這發逆轉滿貫彈 連主播也看傻眼（影音）
- 中職Live》林泓育逆轉滿貫砲 桃猿1分差擊敗兄弟
推薦新聞
-
中職》滿意整季穩定表現 蔣砲卻最怕領獎2016/09/11 18:53
-
中職Live》林益全雙響砲 義大3分領先2016/09/11 18:52
-
日職》陽岱鋼驚傳肋骨骨折 近1個月抱傷上陣2016/09/11 16:50
-
射箭》亞洲盃女子複合弓 吳亭廷射進金牌戰2016/09/11 16:43
-
NBA》楊恩走出感情低潮 開跑車帶妹夜遊被拍2016/09/11 15:28