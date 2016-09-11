射箭》亞洲盃女子複合弓 吳亭廷射進金牌戰

吳亭廷代表台灣射進複合弓女子個人賽金牌戰。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕2016年亞洲盃射箭賽今進入第四天賽程，女子個人複合弓賽傳回捷報，文化大學的吳亭廷在準決賽以115：112射落印度庫瑪麗（Madhumita Kumari），成功闖進金牌戰，將在明日與曾在仁川亞運女團摘銅的印度萱德（Purvasha Sudhir Shende）爭冠。

亞洲盃今主要進行複合弓賽事，男子個人賽部分，我國有林哲瑋、張曜璿闖入8強，可惜雙雙中箭落馬；女子個人賽方面，台將包括吳亭廷、翁意婷、陳怡瑄都晉級8強，但僅吳亭廷闖入準決賽，並且晉級金牌戰。

吳亭廷賽後還抽空提醒即將要在混雙上陣的陳怡瑄，希望把測風向等「眉角」傳授給隊友，對於自己能夠爭后，她也謙虛表示，就是國際賽經驗比較多，才能在臨場判斷佔優，否則大家實力都不會相差太多。

吳亭廷曾在大三、大四因生涯規劃離開射箭場，後來在10年同窗好友張曜璿的鼓勵下重回賽場，回憶起這段空白，她坦言不後悔，正是有這段歷程，更珍惜能射箭的時光，才有之後仁川亞運女團奪銀的榮耀。

如今吳亭廷日常練習時動輒就射6、700支箭，幾乎是別校選手一個星期的練習量，她表示，這就是能維持狀態的秘訣。

混雙賽事部分，林哲瑋/陳怡瑄也在準決賽以153：151擊退馬來西亞對手，將在明天的金牌戰為地主力拚冠軍。

吳亭廷代表台灣射進複合弓女子個人賽金牌戰。（記者林宗偉攝）