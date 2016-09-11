日職》陽岱鋼驚傳肋骨骨折 近1個月抱傷上陣

〔記者倪婉君／綜合報導〕「台灣鬥士」陽岱鋼驚傳出右側兩根肋骨骨折，雖已長達1個月，但未獲得火腿球團同意休養，最近都是抱傷上陣。陽岱鋼的經紀人張家銘表示，對於球員傷勢問題，經紀公司不便評論。

火腿今出戰樂天，陽岱鋼仍擔任先發第6棒中外野手，且在6局上敲出安打，結束連10打數未敲安的小低潮，不過終場火腿仍以4：9不敵樂天。陽岱鋼昨天打擊率跌破3成，「3割男」失守，今天雖敲安，但4打數1安打，打擊率仍未回到3成以上。

然而，根據可靠消息指出，陽岱鋼早已有傷勢在身，卻未能獲得充分休息，現在正值火腿拚季後賽的關鍵時刻，他只好帶傷上場。對於這項傳聞，陽岱鋼的經紀人張家銘並未證實，只表示不便評論。

29歲的陽岱鋼在今年4月底一軍年資已滿8年，正式取得日職國內自由球員資格。若陽岱鋼在球季結束後行使自由球員權利，也將結束他在火腿11年生涯。

陽岱鋼在8月16日對歐力士6局上雖演出守備接殺美技，但因右手及右胸撞到全壘打牆，當場表情痛苦倒地。據悉正是因為這個守備，導致陽岱鋼右側兩根肋骨骨折。（取自影片）

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