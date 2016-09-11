中職》繼釣竿後鋒哥再收高球具 恰恰：逼他去打

中信兄弟球員送上高爾夫球具當禮物。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕繼義大球員送的釣竿和冰桶後，桃猿精神領袖陳金鋒今天又收到中信選手精心準備的退休禮物，曾一起在國際賽征戰的「恰恰」彭政閔等老戰友，集資購買的神秘禮物其實就是一組高爾夫球具，希望陳金鋒能好好享受悠閒的退休生活。

彭政閔與中信總教練吳復連、林智勝、蔣智賢、陳鴻文、張正偉早已偷偷安排驚喜，恰恰直接向廠商訂購的高爾夫球具，其實昨天已經送達中信休息室，今晚主場迎戰猿隊之前，球團特別安排「向陳金鋒致敬」儀式，恰恰等人一起把心意交到陳金鋒手中，鋒哥還開心擁抱恰恰。

恰恰其實不清楚陳金鋒是否打高爾夫球，他笑說：「我會逼他去打！」因為恰恰認為，退休生活應該要很悠閒，既然義大已經買釣具給他，大家便提議送高爾夫球具，讓他可以悠閒地打打球、釣釣魚，退役後繼續保持運動，希望他有個很棒的退休生活。